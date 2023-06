CTS Eventim: Analysten sehen Kurspotenzial von +26,71%

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat in letzter Zeit eine eher neutrale Entwicklung verzeichnet. Am gestrigen Tag stieg der Kurs um +0,36% und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage liegen bei -0,27%. Doch laut Bankanalysten ist das Potenzial dieser Aktie noch nicht ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 71,40 EUR – ein Plus von beeindruckenden +26,71% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• CTS Eventim: Positive Stimmung unter Analysten mit 66,67% Optimisten

• Guru-Rating steigt auf 3,87

Vier Analysten beurteilen die Aktie als einen starken Kauf und sechs weitere sind optimistisch eingestellt und empfehlen den Kauf. Vier Experten geben eine neutrale Bewertung ab und nur einer sieht Verkaufspotenzial. Insgesamt liegt der Anteil der optimistischen Analysten bei +66,67%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”...