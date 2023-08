CTS Eventim: Analysten sehen Kurspotenzial von +21,12% - Kursziel bei 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat gestern an Wert gewonnen und notiert aktuell um +1,73% höher als am Vortag. Trotzdem steht der Markt derzeit relativ pessimistisch da, denn in den vergangenen fünf Handelstagen gab die Aktie um -5,00% nach.

Das mittelfristige Kursziel liegt laut durchschnittlicher Bankmeinung bei 71,40 EUR. Wenn sich diese Einschätzung bewahrheitet, eröffnet sich für Investoren ein Potenzial von +21,12%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen 2 Analysten einen starken Kauf und weitere 6 Experten sprechen eine “Kauf”-Empfehlung aus. Mit einer neutralen Bewertung von “halten” haben sich weitere sechs Experten positioniert. Einem Verkauf würden hingegen noch immer nur ein einziger Experte zustimmen.

Insgesamt betrachtet sind...