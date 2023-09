CTS Eventim: Analysten erwarten Kursanstieg um +35,48%

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Am 26.09.2023 fiel der Aktienkurs von CTS Eventim um -1,31%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen insgesamt eine negative Entwicklung von -4,09%. Die Stimmung am Markt ist momentan pessimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 71,40 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +35,48%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Dennoch sind zwei Analysten der Meinung, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt und sieben weitere empfehlen den Kauf der Aktie. Sechs Experten halten ihre Position neutral mit “halten” und nur einer rät zum Verkauf. Somit sind immerhin 56,25% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator...