CTS Eventim Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Cts Eventim &-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Diese positive Stimmung führt dazu, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Cts Eventim & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt jedoch kein eindeutiges Bild. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat im Vergleich zu sonst nicht bedeutend verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Cts Eventim &-Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich jedoch ein "Gut"-Signal, da der aktuelle Kurs der Cts Eventim & mit +7,41 Prozent Entfernung vom GD200 (59,26 EUR) positiv bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen positiven Kurs von 59,94 EUR auf, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Cts Eventim &-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cts Eventim & liegt bei 46,51, was eine neutrale Situation darstellt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit 49 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Cts Eventim &-Aktie, während die charttechnische Bewertung ebenfalls positiv ausfällt. Allerdings wird die Bewertung durch den RSI eher neutral eingestuft.

