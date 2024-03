CTS Eventim Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die technische Analyse der Cts Eventim &-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 60,84 EUR, während der aktuelle Kurs bei 72,7 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +19,49 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 64,29 EUR über dem aktuellen Schlusskurs (+13,08 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 16,67 für 7 Tage und 24 für 25 Tage, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare über Cts Eventim & veröffentlicht, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führt und zu einem "Gut"-Rating für das Sentiment und Buzz. Die Anlegerstimmung spiegelt sich auch in den Kommentaren und Meinungen wider, die überwiegend positiv ausfallen und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führen.

Insgesamt wird die Cts Eventim &-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht als "Gut" bewertet.

