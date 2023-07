CTS Eventim: Aktie hat Kurspotenzial von +10,19%

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die CTS Eventim-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet erachtet. Das Kursziel liegt bei 71,40 EUR und damit um +10,19% über dem aktuellen Wert.

• CTS Eventim legt am 21.07.2023 um +1,25% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60

Am gestrigen Handelstag gewann die CTS Eventim-Aktie an Wert und summierte sich in den vergangenen fünf Handelstagen auf eine positive Entwicklung von +4,52%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt aktuell relativ optimistisch gegenüber der Aktie eingestellt ist.

Die Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Potenzial für die Aktie bei einem Kursziel von 71,40 EUR und somit ein Plus von +10,19%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Kursentwicklung.

Von insgesamt 15 analysierten Experten raten zwei zum Kauf und sechs geben das Rating...