CTS Eventim Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Cts Eventim & war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün an, was auf eine positive Diskussion und Interaktion in sozialen Medien hindeutet. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral gestimmt.

Die aktuelle Stimmung ist ebenfalls hauptsächlich positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt wird Cts Eventim & mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Cts Eventim & sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 4,88 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 27,31 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den vergangenen Monaten auf üblichem Niveau liegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Faktor führt.

Die technische Analyse der Cts Eventim &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 61,12 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 74,8 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +22,38 Prozent und einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Cts Eventim &-Aktie somit sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse eine positive Bewertung.

CTS Eventim kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich CTS Eventim jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CTS Eventim-Analyse.

CTS Eventim: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...