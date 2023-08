CTS Eventim: Aktie deutlich unterbewertet – Kursziel von 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie des Konzertveranstalters CTS Eventim hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Entwicklung verzeichnet. So lag das Ergebnis nach fünf Tagen bei -5,73%. Gestern fiel der Kurs um weitere 1,93%, was die Marktstimmung weiter getrübt hat.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die CTS-Eventim-Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR und damit um +27,61% über dem aktuellen Wert. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Zwei Experten empfehlen den Kauf der Aktie und sechs weitere rufen zum Halten auf. Positive Stimmung herrscht also noch vor und zeigt sich auch im Guru-Rating von 3,60 (Guru-Rating ALT). Nur ein Analyst spricht sich für einen Verkauf aus.

Fazit: Trotz einer kurzfristig negativen...