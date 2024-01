CTS Eventim Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

In den letzten zwei Wochen wurde die CTS Eventim & Aktie in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit der Aktie angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Stimmung der Anleger als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Häufigkeit der Kommunikation in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei CTS Eventim & konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung beobachtet werden, weshalb die Aktie als "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält CTS Eventim & daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Cts Eventim &-Aktie ergibt sich ein RSI7 Wert von 50 und ein RSI25 Wert von 47, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Cts Eventim &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 59,41 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 63,25 EUR deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 61,08 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe daran, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cts Eventim & auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

