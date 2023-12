CTS Eventim Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

In den letzten vier Wochen konnte bei Cts Eventim & eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz nahm in diesem Zeitraum zu, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Auf dieser Stufe erhält Cts Eventim & daher eine "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Cts Eventim & von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Cts Eventim & als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit resultiert das Gesamtranking in einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Cts Eventim &-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 59,41 EUR, was eine deutliche Abweichung von +6,46 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 63,25 EUR darstellt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 61,08 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also für Cts Eventim & eine Einschätzung mit einem "Gut"-Rating.

Sollten CTS Eventim Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich CTS Eventim jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CTS Eventim-Analyse.

CTS Eventim: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...