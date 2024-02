CTS Eventim Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die technische Analyse der Cts Eventim & zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 59,87 EUR liegt, was die Einstufung "Neutral" für die Aktie bedeutet. Der Aktienkurs ging bei 62,85 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,98 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 62,07 EUR angenommen, was einer Differenz von +1,26 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cts Eventim & eingestellt waren. An 13 Tagen drehte sich die Diskussion um positive Themen, während es keine negative Diskussion gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Cts Eventim & daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird auch der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Cts Eventim & überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,77, was bedeutet, dass Cts Eventim & hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Cts Eventim &-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Cts Eventim & festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Cts Eventim & daher eine "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

