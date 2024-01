CTS Eventim Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger auch vermehrt positiv über das Unternehmen Cts Eventim unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cts Eventim-Aktie mittlerweile auf 59,57 EUR, während der aktuelle Kurs bei 60,05 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,81 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 62,1 EUR und weist einen Abstand von -3,3 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Das Internet kann dazu beitragen, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Bei Cts Eventim & wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Cts Eventim & liegt der RSI7 aktuell bei 88,06 Punkten, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier von Cts Eventim & somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

