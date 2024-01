CTS Eventim Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Cts Eventim & bei 56,76, was als neutral eingestuft wird, da weder eine Über- noch Unterkauft-Situation vorliegt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 68, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 59,72 EUR für die Cts Eventim &-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 59,3 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen und werden daher ebenfalls neutral bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Cts Eventim & zeigen keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Weder gab es auffällige Veränderungen im Stimmungsbild noch in der Anzahl der Diskussionsbeiträge, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cts Eventim & eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Cts Eventim & auf der Basis dieser Analysen eine neutrale bis gute Bewertung.

