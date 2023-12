CTS Eventim Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Cts Eventim hat interessante Ergebnisse geliefert. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte in letzter Zeit kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cts Eventim Aktie liegt bei 43,64, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cts Eventim Aktie aktuell bei 59,19 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 62,95 EUR, was einen Abstand von +6,35 Prozent aufzeigt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von +6,37 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

