CTS Eventim Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Diskussionen über Cts Eventim auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. In Anbetracht dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Cts Eventim in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cts Eventim haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Cts Eventim aktuell bei 59,46 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 62,85 EUR aus dem Handel und baute einen Abstand von +5,7 Prozent auf, was eine Einstufung von "Gut" ergibt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 61,38 EUR, was einer Differenz von +2,39 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Cts Eventim liegt bei 60, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

