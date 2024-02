CTS Eventim Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Cts Eventim &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 60,49 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 68,3 EUR, was einem Unterschied von +12,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 63,18 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,1 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cts Eventim &-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Cts Eventim &-Aktie zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Cts Eventim &, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt die Cts Eventim &-Aktie eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Cts Eventim &-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Sowohl der RSI7 (37,93) als auch der RSI25 (32,17) führen zu einer "Neutral"-Empfehlung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

