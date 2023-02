CTS Eventim Aktie – Platow Brief sieht mittlerweile attraktive Kurse, KAUFEN.

CTS Eventim Aktie – Warum die Zeit endlich reif ist

Selbst fast ein Jahr nach dem letzten Lockdown in Deutschland schwang bei vielen Aktien lange Zeit noch ein gewisses Restrisiko für erneute Restriktionen und Beschränkungen des öffentlichen Lebens mit. Am Donnerstag (2.2.) läuft nun die bundesweite Maskenpflicht in Fernzügen und dem öffentlichen Personennahverkehr nach fast drei Jahren aus. Selbst die Quarantänepflicht entfällt in immer mehr Bundesländern. Der damit eingeläutete Freedom-Day macht eine Rückkehr zu möglichen Einschränkungen unseres Alltags zunehmend unwahrscheinlich.

Das spielt dem Ticketanbieter CTS Eventim in die Karten, für den das Jahr 2023 damit das erste vollständige Gj. ohne Pandemieeffekte seit 2019 sein dürfte. Die Münchner sind weltweit im Ticketing-Vertrieb von Konzert-, Sport- und Kulturveranstaltungen aktiv, führend v. a. in Deutschland, wo rd. 60% der Konzernerlöse erwirtschaftet werden. Das reine Vermittlungsgeschäft für Eintrittskarten von Großveranstaltungen macht zwar nur rd. 23% der Konzernerlöse aus, zeichnet sich aber durch die überdurchschnittliche EBIT-Marge (40,5%; Gruppe: 15,3%) aus.

Denn im Ticketing profitiert CTS von der zunehmenden Digitalisierung. CTS ist durch die eigene Ticketing-Plattform hervorragend im Online-Vertrieb positioniert. Das Gros der Erlöse (77%; EBIT-Marge: 7,4%) erzielt das Unternehmen dagegen im Bereich Live Entertainment, wo alle Aktivitäten rund um die Planung, Vorbereitung und Durchführung von Großveranstaltungen wie z. B. Festivals gebündelt werden. Lukrativ finden wir dieses Segments trotz unterdurchschnittlicher EBIT-Marge aufgrund der Wachstumschancen: So können neue Veranstaltungsformate erfunden, durchgeführt und bestenfalls etabliert werden.