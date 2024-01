CTS Eventim Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cts Eventim &. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 90,91 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Cts Eventim & derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 56,15, was bedeutet, dass Cts Eventim & weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Cts Eventim & für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Cts Eventim & derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 59,49 EUR, während der Kurs der Aktie bei 60,9 EUR um +2,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 61,81 EUR, was einer Abweichung von -1,47 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Cts Eventim & im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Cts Eventim & konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

