CTS Eventim-Aktie: Dieses Kursplus war notwendig

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die CTS Eventim-Aktie (WKN: 547030) schoss am Donnerstag um fast +7% in die Höhe und beendete damit ihren seit Mitte Juli anhaltenden Abwärtstrend. Was gibt dem Titel des Ticketing- und Live-Entertainment-Konzerns neuen Schwung?