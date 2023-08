CTS Eventim-Aktie: +5,6% nach Kaufempfehlung - das ist jetzt noch drin

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die CTS Eventim-Aktie (WKN: 547030) ist mit viel Schwung in die neue Woche gestartet. Nach einer Kaufempfehlung stieg der Kurs in der Spitze um fast +8% auf 63,55 € an und überwand dabei auch die 50-Tage-Linie (SMA50). Doch Anleger fragen sich, wie nachhaltig dieser Anstieg ist und wie viel Potenzial jetzt noch in der Aktie steckt?