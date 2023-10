CTS EVENTIM: Starkes 3. Quartal, was passiert mit der Prognose?

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Auf Basis vorläufiger Zahlen verzeichnet die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ein starkes 3. Quartal, zu dem vor allem das Segment Ticketing beigetragen hat.

So ist allein das Internet-Ticket-Volumen in den ersten neun Monaten 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35 Prozent gestiegen. Zu dieser erfreulichen Entwicklung tragen sowohl Deutschland (+ 43 Prozent) als auch das globale Netzwerk (+ 31 Prozent) bei. Neben einzelnen, besonders volumenstarken Vorverkäufen, darunter von Taylor Swift und Peter Maffay, war es auch im 3. Quartal wieder die große Menge und Breite unterschiedlichster Tourneen, Konzerte und Events, die diesen Erfolg tragen.

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet das Unternehmen für den Konzern nunmehr einen Umsatz von deutlich über 2 Milliarden Euro und ein normalisiertes EBITDA von deutlich über 400 Millionen Euro.

Damit wird das operative Ergebnis für das Gesamtjahr 2023 deutlich über dem des Vorjahres liegen, das aufgrund Corona-assoziierter Nachholeffekte die Messlatte ohnehin schon hoch angelegt hatte.

Die Prognose basiert auf der Annahme, dass im verbleibenden Jahr 2023 keine signifikanten Beeinträchtigungen der aktuellen und zukünftigen Geschäftsentwicklung eintreten werden.

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur CTS EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie „Rock am Ring“, „Rock im Park“, „Hurricane“, „Southside“ oder „Lucca Summer“. Gemäß dem „Global Promoter Ranking 2022“ von Pollstar ist die Gruppe der drittgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



