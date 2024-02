CTS EVENTIM: Olxmpia 2028 gesichert – langfristige Basis gelegt. Weitere Rekordjahre voraus?

Dreistelliger Millionen Umsatz gesichert – Olympisches Komitee mag Eventim.

EVENTIM USA LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA, und die AXS Group LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Anschutz Entertainment Group (AEG), haben eine Vereinbarung mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles 2028 getroffen. Diese Vereinbarung sieht vor, dass ein Joint Venture als offizieller Ticketing-Dienstleister der Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles 2028 die Ticketing-Software, Fachpersonal, Management, Marketing und damit verbundene Unterstützungsleistungen für das Ticketing-Programm bereitstellt. Die Olympischen Spiele LA28 finden vom 14. bis 30. Juli statt, die Paralympischen Spiele LA28 vom 15. bis 27. August. Und hieraus erwartet CTS EVENTIM einen positiven Umsatzbeitrag im unteren dreistelligen Millionenbereich (EUR). Nice to have.

Zuletzt CTS Eventim mit Rekordzahlen 2023.

2023 erreichten die Umsatzerlöse im Segment Ticketing 717 Mio EUR (VJ: 541 Mio) und stiegen damit um 32,5 %. Das normalisierte EBITDA betrug 382,4 Mio EUR (VJ: 260,8 Mio). Dies entspricht einem deutlichen Zuwachs von 46,6 %. Und die Erlöse im Segment Live Entertainment kletterten im Geschäftsjahr 2023 auf 1,677 Mrd EUR (VJ: 1,410 Mrd), ein Plus von 18,9 %. Das normalisierte EBITDA betrug 119,1 Mio EUR (VJ: 119,2 Mio) und blieb damit so gut wie unverändert.

In den Zahlen für den Gesamtkonzern sind die den CTS Konzernunternehmen unmittelbar zustehenden 37,4 Mio EUR Erträge enthalten, die aus Entschädigungen des Bundes an das Joint Venture-Unternehmen autoTicket GmbH, Berlin resultieren. Da die Vorjahreszahlen Erträge aus Corona-Wirtschaftshilfen in vergleichbarer Größenordnung enthalten, spiegeln die hier ausgewiesenen Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahr dennoch den operativen Erfolg wider.