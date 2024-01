CTS Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien führen zu neuen Bewertungen für Aktien. Bei Cts wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Cts. Es gab keine besonders positiven oder negativen Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cts daher eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird Cts derzeit als neutral eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 710,16 JPY, während der Aktienkurs (682 JPY) um -3,97 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 654,98 JPY, was einer Abweichung von +4,13 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cts führt bei einem Niveau von 7,14 zur Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 45,51 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung liegt somit bei "Gut".