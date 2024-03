CTS Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Clariant":

Die Cts-Aktie wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 704,66 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 792 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +12,39 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (734,14 JPY) liegt auch hier der letzte Schlusskurs (+7,88 Prozent Abweichung) über diesem Wert, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um die Cts-Aktie zeigen hauptsächlich neutrale Themen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens bezüglich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cts-Aktie liegt bei 31,25 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 30 für 25 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung basierend auf dem RSI.

Abschließend zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Cts-Aktie, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im neutralen Bereich liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.