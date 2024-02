CTS Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse der Cts-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 702,74 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 732 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Distanz von +4,16 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 678,84 JPY, was einem Abstand von +7,83 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert der letzten 7 Tage bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (36,53) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Cts-Aktie also auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine signifikante Veränderung der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Diskussionen hauptsächlich neutrale Themen behandelten. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Cts-Aktie laut technischer Analyse, RSI-Bewertung und Stimmungsanalyse als "Neutral" eingestuft werden muss.