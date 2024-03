CTS Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "CTS":

Die Cts-Aktie wird von Analysten als "Neutral" eingestuft, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 46 USD liegt. Dies würde einer Entwicklung um 0,81 Prozent entsprechen. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" schneidet die Cts-Aktie mit einer Rendite von 2,64 Prozent besser ab. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit 0,67 Prozent über dem Durchschnitt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. In der technischen Analyse erhält die Aktie unterschiedliche Bewertungen, wobei sie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +7,44 Prozent auf, während auf Basis der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.