CTS Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analysteneinschätzung für Cts zeigt, dass institutionelle Analysten in den letzten 12 Monaten keine positive Bewertung abgegeben haben. Stattdessen wurde der Titel als neutral eingestuft. Auch für den aktuellen Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer neutralen Gesamteinschätzung führen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 2,82 Prozent und erreichen ein mittleres Kursziel von 46 USD. Insgesamt wird die Bewertung des Titels von institutionellen Analysten als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Cts aktuell ein negatives Verhältnis zur Aktienkurs auf. Die Differenz zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -11297,64 Prozent, was von unseren Analysten als schlecht bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Trotzdem haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cts unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als neutral.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cts-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 42,28 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 44,74 USD weicht um +5,82 Prozent ab, was charttechnisch als gut bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt lag. Somit erhält die Cts-Aktie auch hier eine gute Bewertung in der einfachen Charttechnik.