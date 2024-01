CTS Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die aktuelle technische Analyse der Cts-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 711,47 JPY liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 650 JPY, was einem Abstand von -8,64 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 654,04 JPY erreicht, was einer Differenz von -0,62 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cts-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 26 für die letzten 7 Tage. Bei einer längerfristigen Betrachtung von 25 Handelstagen wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI weniger volatil ist als der RSI7. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hauptsächlich neutral sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral" bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Cts-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, der Anlegerstimmung und des Sentiments in den sozialen Medien.