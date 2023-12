CTS Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cts derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 42,71 USD, während der Aktienkurs bei 42,61 USD um -0,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 39,71 USD, was einer Abweichung von +7,3 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Cts wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" einzustufen ist. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende wird Cts im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11651,49 %) als niedriger bewertet, da die Dividende bei 0,42 % liegt. Die Differenz beträgt 11651,08 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cts bei 17,78, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,19 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.