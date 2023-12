CTS Aktie: Alles völlig egal!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor, um die Preisgünstigkeit einer Aktie zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt das KGV von Cts mit einem Wert von 19,16 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 45. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als vergleichsweise günstig angesehen werden kann.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich ein neutraler Rating-Durchschnitt. Das bedeutet, dass es in den letzten zwölf Monaten keine klare Tendenz in Bezug auf Gut- oder Schlecht-Einschätzungen gab. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 41 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um etwa -6,52 Prozent fallen könnte.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass die Aktivität rund um die Cts-Aktie groß ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in letzter Zeit negativ verändert, was zu einer insgesamt schlechten Empfehlung führt.

Abschließend zeigt auch der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie aktuell kein eindeutiges Signal für überkaufte oder überverkaufte Verhältnisse zeigt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der 25-Tage-RSI deuten auf ein neutrales Rating hin.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Cts-Aktie basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.