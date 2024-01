CTS Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS":

Die Cts-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 42,54 USD, während der aktuelle Kurs bei 43,2 USD liegt, was einer Abweichung von +1,55 Prozent entspricht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 40,67 USD um +6,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cts liegt bei 55,4 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Dividendenpolitik der Cts erhält eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -11546,06 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Cts-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 41 USD, was einem Abwärtspotential von -5,09 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Cts-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.