CTR Holdings Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ctr heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Ctr überkauft ist, und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, zeigt aber auch an, dass Ctr überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Ctr-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Ctr für die vergangenen Monate eine übliche Aktivität gezeigt. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigt sich ebenfalls im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Ctr insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Die Anleger-Stimmung bei Ctr in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Neutral"-Rating für Ctr. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,06 HKD, womit der Kurs der Aktie um +1,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,06 HKD, was einer Abweichung von +1,67 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".