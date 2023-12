CTO Realty Growth, ist immer für eine Überraschung gut!

Die CTO Realty Growth Inc-Aktie wird von Analysten aktuell als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 21,25 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 23,33 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 16,75 USD, während der aktuelle Kurs bei 17,23 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,87 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 16,56 USD, was einem Abstand von +4,05 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und der allgemeinen Stimmung zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Auch die sozialen Plattformen wurden zur Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie herangezogen. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen von Nutzern aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit wird die CTO Realty Growth Inc-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.