CTO Realty Growth Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von CTO Realty Growth Inc liegt bei 59,41, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,64, was ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu CTO Realty Growth Inc abgegeben, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 21 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17,11 USD) könnte die Aktie somit um 22,74 Prozent steigen, was eine positive Empfehlung darstellt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz bezüglich CTO Realty Growth Inc schwach war. Dies deutet auf eine geringe Diskussionsintensität hin und führt zu einer negativen Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer "schlechten" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die CTO Realty Growth Inc-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 16,78 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,11 USD, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "neutralen" Bewertung für die Aktie.

Insgesamt wird die CTO Realty Growth Inc-Aktie anhand der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "neutral" eingestuft.