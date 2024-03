CTO Realty Growth Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Der RSI der CTO Realty Growth Inc liegt bei 75,64, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die CTO Realty Growth Inc-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu CTO Realty Growth Inc vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 17 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,04 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie von CTO Realty Growth Inc wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild bewertet wird.

Abschließend wurde auch eine technische Analyse durchgeführt, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der CTO Realty Growth Inc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Dieser Wert liegt aktuell bei 16,86 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, der bei 16,83 USD liegt und somit auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die CTO Realty Growth Inc-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.