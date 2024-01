CTO Realty Growth Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Für CTO Realty Growth Inc liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates zu CTO Realty Growth Inc. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 21 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17,1 USD) könnte die Aktie damit um 22,81 Prozent steigen, dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Somit erhält die CTO Realty Growth Inc-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die CTO Realty Growth Inc-Aktie ein Durchschnitt von 16,78 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,1 USD (+1,91 Prozent Unterschied) und wird daher "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (16,87 USD) weist eine ähnliche Abweichung auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die CTO Realty Growth Inc-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt bei einem Niveau von 67,78 eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,6 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength-Index.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber CTO Realty Growth Inc, wie die Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Es gab insgesamt sieben positive und sechs negative Tage, wobei die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage hauptsächlich positiv waren. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält CTO Realty Growth Inc eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird CTO Realty Growth Inc von der Redaktion also mit einem "Gut"-Rating bewertet.