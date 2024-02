CTO Realty Growth Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Für die CTO Realty Growth Inc wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 67,54 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 64,58 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch hierfür ein "Neutral"-Rating. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen über die Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen rund um CTO Realty Growth Inc diskutiert, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung entsteht.

Die Analyse der Analysteneinschätzung ergibt insgesamt eine positive Bewertung für die CTO Realty Growth Inc. Die Empfehlungen der Analysten zeigen, dass 2 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 21 USD, was eine positive Entwicklung des Aktienkurses um 29,71 Prozent prognostiziert. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich das Rating "Gut". Insgesamt wird die CTO Realty Growth Inc demnach als "Gut" eingestuft.