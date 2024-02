CTO Realty Growth Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der CTO Realty Growth Inc liegt bei 55,83 und deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls auf eine neutral bewertete Situation hindeutet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität in der Diskussion und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Analysten haben die Aktie von CTO Realty Growth Inc in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 21 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 28,13 Prozent bedeutet und somit als positiv bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie der CTO Realty Growth Inc eine neutrale Bewertung sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie der CTO Realty Growth Inc eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Relative Strength Index, Sentiment und Buzz, Analysteneinschätzungen und technischer Analyse.