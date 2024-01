CTO Realty Growth Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Analystenbewertung: CTO Realty Growth Inc hat in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten erhalten, was im Durchschnitt einer "gut" Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu CTO Realty Growth Inc. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 21,25 USD. Gemessen am letzten Schlusskurs (17,33 USD) könnte die Aktie somit um 22,62 Prozent steigen, was einer "gut" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die CTO Realty Growth Inc-Aktie somit eine "gut" Bewertung aus Sicht der Analysten.

Relative Stärke Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der CTO Realty Growth Inc liegt bei 43,93 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,37 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral" Einschätzung.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde CTO Realty Growth Inc von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Beiträge zeigt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "schlecht" eingestuft werden kann.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der CTO Realty Growth Inc liegt bei 16,76 USD. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 17,33 USD. Dies führt zu einer Bewertung von "neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,4 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 16,76 USD, was ebenfalls einen Abstand von +3,4 Prozent aufweist und somit zu einer "neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "neutral" basierend auf der technischen Analyse.