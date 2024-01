CTI Logistics Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Cti Logistics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Somit ergibt sich eine "gute" Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cti Logistics, so ergibt sich ein neutraler Wert. Der 7-Tage-RSI beträgt 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit wird Cti Logistics insgesamt als "neutral" bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bei Cti Logistics in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cti Logistics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,58 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,47 AUD) liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt erhält Cti Logistics somit eine neutrale Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Cti Logistics basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index, Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre CTI Logistics-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich CTI Logistics jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CTI Logistics-Analyse.

CTI Logistics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...