CTI Logistics Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmung und das Interesse an Cti Logistics in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Cti Logistics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,55 AUD, während der Aktienkurs (1,43 AUD) um -7,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 1,49 AUD in den letzten 50 Tagen führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um Cti Logistics, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Die Anlegerstimmung wird demnach als angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Cti Logistics als "Neutral"-Titel ein. Sowohl der RSI7 (65,22) als auch der RSI25 (51,8) führen zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

