CStone Pharmaceuticals Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Cstone von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Cstone bei 2,15 HKD liegt und somit um 15,35 Prozent unter dem GD200 (2,54 HKD) liegt. Dies wird als schlechtes Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 2,3 HKD, was einen Abstand von -6,52 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Auch dies führt zu einer schlechten Bewertung des Aktienkurses.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 87,5, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt ebenfalls zu einer schlechten Bewertung. Wird der RSI auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird der RSI daher als schlecht bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Cstone in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.