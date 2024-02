CStone Pharmaceuticals Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Cstone hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -30,66 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cstone eine Underperformance von -15,97 Prozent verzeichnet hat. Der Gesundheitspflege-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -26,32 Prozent, und Cstone lag 20,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Cstone ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cstone von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", was zu einer insgesamt positiven Messung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cstone-Aktie hat einen Wert von 51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist Cstone auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Cstone-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Ähnlich verhält es sich auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.