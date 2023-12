CStone Pharmaceuticals Aktie: Gut oder schlecht?

Die Cstone-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,52 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für Cstone eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen. Daher wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cstone liegt bei 84,42, was als überkauft betrachtet wird, wodurch die Bewertung in dieser Kategorie als "Schlecht" erfolgt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher die Bewertung "Neutral" erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Cstone-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,62 HKD, während der Kurs der Aktie bei 2,17 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -17,18 Prozent führt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,24 HKD, was einer Abweichung von -3,13 Prozent entspricht und somit die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie das Rating "Neutral" vergeben.