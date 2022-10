CSafe setzt die Erweiterung seines Portfolios für temperaturgeregelte Versandlösungen mit der Einführung eines fortschrittlichen wiederverwendbaren Palettenversenders fort

Monroe, Ohio (ots/PRNewswire) -Der innovative und technologisch hochentwickelte CSafeAPS bietet eine hervorragende Temperaturregelung und die branchenweit einzige Anzeige der Wärmekapazität während des TransportsCSafe, der größte Anbieter einer umfassenden Palette von aktiven und passiven temperaturgeregelten Versandlösungen für die Pharmaindustrie, hat heute die Markteinführung seines neuen fortschrittlichen wiederverwendbaren Palettenversenders CSafeAPS bekannt gegeben.Der neue CSafeAPS wurde entwickelt, um zuverlässigen und anpassbaren Thermoschutz bei Umgebungs-, Kühl- und Gefriertemperaturen zu bieten. Der CSafeAPS wurde streng nach den anspruchsvollsten ISTA 7D-Profilen getestet und bietet einen durchgehenden Schutz für mehr als 120 Stunden.Darüber hinaus liefert er nicht nur ein Höchstmaß an Thermoschutz bei einem passiven Palettenversender, sondern erfasst auch Echtzeitdaten über GPS-Standort, Fracht- und Umgebungstemperatur, Umgebungsfeuchtigkeit und -druck, Ereignisse wie Transportschock, Neigung, Öffnen und Schließen der Türen. Die proprietäre cloudbasierte Plattform von CSafe bietet Echtzeit-Sendungstransparenz und ermöglicht eine Live-Überwachung während des gesamten Transports, einschließlich der Anzeige der Wärmekapazität, die den prognostizierten verbleibenden Temperaturschutz per Route anzeigt. Auf diese Weise werden Risiken gemindert und die Kunden erhalten die Gewissheit, dass das Produkt den Endbestimmungsort in einwandfreiem Zustand erreichten wird.Bei der Entwicklung von CSafeAPS wurde außerdem auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Alle Einheiten werden für einfaches Load-and-Go vorkonditioniert geliefert. Die Einheit ist von allen Seiten stapelbar und so optimiert, dass vier Paletten mit Produkten auf einen standardmäßigen Breitspant mit Doppelpalette passen.„CSafe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Versandlösungen anzubieten, die das gesamte Spektrum der Versandanforderungen von Arzneimitteln in der Kühlkette erfüllen", so Patrick Schafer, CEO von CSafe. „Von großvolumigen Diabetesmedikamenten, Kleinsendungen mit Impfstoffen bis hin zu bahnbrechenden individuellen Zell- und Gentherapien bietet CSafe die optimale Lösung, um sicherzustellen, dass die dringend benötigten Medikamente die Patienten erreichen. Unser CSafeAPS ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir einen Bedarf auf dem Markt erkannt und unser branchenführendes Know-how in den Bereichen Technik und Qualitätssicherung genutzt haben, um eine Lösung zu liefern, die technologisch fortschrittlicher, benutzerfreundlicher und zuverlässiger ist als jede andere passive Lösung, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist."Informationen zu CSafeCSafe bietet die umfassendste Palette an thermischen Versandlösungen für den pharmazeutischen Kühlkettenbedarf auf der ganzen Welt. Mit seinem Fokus auf den Patienten, seiner umfassenden Branchenkenntnis und seinem Engagement für Innovationen liefert CSafe auch weiterhin branchenführende Produkte sowohl im aktiven als auch im passiven Segment. CSafe ist der einzige Anbieter mit einem durchgängigen Portfolio, das aktive und passive Luftfracht, Pakete, Zellen und Gene sowie spezielle Last-Mile-Anwendungsfälle umfasst und in der Lage ist, die gesamte Bandbreite der Versandanforderungen von Arzneimitteln in der Kühlkette mit branchenführender Qualität und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Jede Größe, jede Dauer und jede Temperatur – CSafe ist das Herzstück Ihrer Kühlkette. csafeglobal.comlconaway@csafeglobal.comMedienkontakt:Lori ConawayGlobal Marketing Communications+1 405 633 2344lconaway@csafeglobal.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1923225/CSafe_1920x1080_APS_Double_warehouse.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1917781/CSafe_Logomark_RGB_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/csafe-setzt-die-erweiterung-seines-portfolios-fur-temperaturgeregelte-versandlosungen-mit-der-einfuhrung-eines-fortschrittlichen-wiederverwendbaren-palettenversenders-fort-301652989.htmlOriginal-Content von: CSafe Global, übermittelt durch news aktuell