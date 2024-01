CS Disco LLC Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Cs Disco als Neutral-Titel eingestuft. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Cs Disco-Aktie ergibt sich ein Wert von 48,84 für den RSI7, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet. Der Wert für den RSI25 liegt bei 24,44, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Stimmungsbild bei Cs Disco hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Veränderung tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Cs Disco keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Cs Disco in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Cs Disco-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich daraus ein insgesamt "Gut"-Rating für die Cs Disco-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu Cs Disco aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 11,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 51,52 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (7,59 USD) ergibt. Somit leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Cs Disco somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Cs Disco in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.