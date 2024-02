CS Disco LLC Aktie: In Lauerstellung

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Cs Disco-Aktie insgesamt positiv bewertet, mit einer Einschätzung von "Gut". Die Analysten haben das Kursziel für die Aktie auf 11,5 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 56,68 Prozent darstellt, da der aktuelle Kurs bei 7,34 USD liegt. Es gab keine neuen Bewertungen von Analysten in den letzten 30 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cs Disco-Aktie liegt bei 61,97, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls eine neutrale Situation anzeigt. Insgesamt erhält die Cs Disco-Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Cs Disco-Aktie mit 7,34 USD 3,17 Prozent unter dem GD200 (7,58 USD), was ein neutrales Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,84 USD auf, was auf ein schlechtes Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Cs Disco-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Cs Disco in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.