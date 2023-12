CS Disco LLC Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Cs Disco liegt bei 38,37 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 25,48 bewertet und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Laut Analysten liegt für Cs Disco im letzten Jahr 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 11,5 USD, was eine Steigerung um 49,35 Prozent vom letzten Schlusskurs (7,7 USD) bedeuten würde. Aus Analystensicht erhält die Cs Disco-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cs Disco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,22 USD liegt, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,28 USD) deutet auf eine "Gut"-Rating hin. Insgesamt erhält die Cs Disco-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.