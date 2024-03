CS Disco LLC Aktie: Geht es jetzt los?

Die Cs Disco-Aktie wird derzeit mit "Neutral" eingestuft, da der 200-Tage-Durchschnittskurs bei 7,6 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,49 USD einen Abstand von -1,45 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,65 USD, was einer Differenz von -2,09 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Cs Disco-Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Cs Disco-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit insgesamt zwei positiven und sechs negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionsintensität über die Cs Disco-Aktie im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung für die Cs Disco-Aktie basierend auf der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.