CS Disco LLC Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI von Cs Disco wurde für die letzten 7 Tage und auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 21,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Cs Disco-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Ebenfalls überverkauft ist Cs Disco auf 25-Tage-Basis, mit einem Wert von 22,45, was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten für die Cs Disco-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 11,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 51,92 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 7,57 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Nur an drei Tagen überwog die negative Kommunikation. Dies führte zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cs Disco bei 7,19 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,57 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,29 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,11 USD, was einer Distanz von +23,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält Cs Disco somit eine positive Gesamtbewertung basierend auf dem RSI, den Analystenbewertungen, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.